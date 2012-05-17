Львовщина: перекрыт международный канал контрабанды героина

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области совместно с сотрудниками Львовского пограничного отряда перекрыли международный канал контрабандных поставок сильнодействующих психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 9 мая в пункте пропуска „Рава-Русская” Львовской таможни был задержан автомобиль марки «Фольксваген-гольф» под управлением ранее судимого 29-летнего жителя города Рава-Русская.

В ходе осмотра указанного транспортного средства в полости днища авто правоохранители выявили и изъяли спрятанный полиэтиленовый пакет с содержанием порошковидного вещества светло-коричневого цвета. Согласно заключению эксперта, это вещество является особо опасным наркотическим средством – героином, отмечается в сообщении.

В настоящее время наши правоохранители совместно с полицией Республики Польша проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, которые на территории Польши сбывали героин гражданину Украины.

12 мая прокуратура Львовской области в отношении 29-летнего мужчины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей.