Будет ли открытый суд над убийцами Оксаны Макар?

Государственное обвинение по делу Оксаны Макар на предварительном слушании уголовного дела, назначенного на 24 мая 2012 года, будет просить суд проводить открытое судебное заседание и рассматривать это дело коллегиально.

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, об этом сообщил руководитель группы поддержки государственного обвинения по этому делу старший прокурор отдела Главного управления поддержки государственного обвинения в суде Генеральной прокуратуры Украины Ярослав Кривовяз.

«Государственное обвинение на предварительном слушании уголовного дела, назначенного на 24 мая 2012 года, будет просить суд рассматривать дело в открытом режиме, поскольку это дело приобрело достаточно широкий общественный резонанс, причем не только в Украине, но и на международном уровне», - отметил он, добавив, что открытое заседание обеспечит полную прозрачность процесса, за которым будет следить общество.

«Закрытыми, думаю, будут лишь заседания, на которых будут исследоваться доказательства, разглашающие интимные сведения. Также хочу отметить, что государственное обвинение будет просить суд рассматривать это дело не единолично, а коллегиально», - сказал Я.Кривовяз.

Он объяснил, что коллегиальное рассмотрение таких дел предусмотрено законодательством.

«Этого требует закон. В соответствии с действующим на сегодняшний день Уголовным процессуальным кодексом Украины, судебное разбирательство в данной категории дел проводится коллегиально, то есть в составе трех судей», - сказал прокурор.

Поэтому, по его словам, 24 мая Центральным районным судом г. Николаева будет решен пакет процессуальных вопросов, а именно: подсудно ли дело данному суду, можно ли назначать дело к судебному разбирательству для его слушания по существу, нет ли оснований для изменения меры пресечения, и среди других вопросов должно быть, исходя из требований УПК, решение о слушании дела коллегиально.

Я.Кривовяз отметил, что санкции статей, которые инкриминируются обвиняемым, предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Обвинением инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Но прежде чем говорить о каких-то конкретных сроках, сначала должны быть исследованы все доказательства в ходе судебного следствия. Если же эти доказательства найдут свое подтверждение, то с учетом тяжести совершенных преступлений не исключена возможность назначения максимального наказания. Но, опять же, все точки над «і» должен поставить суд. Государственные обвинители будут ориентировать суд на назначение виновным наказания с учетом степени тяжести совершенных преступлений и характеристик этих лиц», - объяснил Я.Кривовяз.

Как сообщалось, со стороны ряда политических деятелей, а также журналистов, в том числе и иностранных, раздаются призывы относительно самого широкого доступа общественности к слушанию дела О.Макар и проведения судебного заседания в открытом режиме. Граждане обеспокоены тем, что какая-либо закрытость при этом может служить для сокрытия каких-либо негативных фактов, в том числе и допущенных со стороны милиции.

Справка УНИАН. 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего пытались ее задавить и сжечь. Девушка с ожогами 55% тела была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Она умерла 29 марта в ожоговом центре Донецка.

25 апреля Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и передала в Центральный районный суд Николаева уголовное дело по обвинению трех убийц О.Макар.