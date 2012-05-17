В Черновцах проходит конференция главных врачей Украины

В Черновцах с участием вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Раисы Богатыревой открылась Всеукраинская научно-практическая конференция "Эффективность управления и ресурсное обеспечение заведений здравоохранения на современном этапе развития отрасли", с участием главных врачей, организатором которой является «Всеукраинская Ассоциация Главных врачей».

Как передает корреспондент УНИАН, открыл конференцию председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев.

По его словам, в Черновицкой области 55% детей рождаются в заведениях здравоохранения, имеющих статус «Больницы, доброжелательной к ребенку». Кроме того, в регионе внедряются современные медицинские перинатальные технологии ведения беременности и родов, ухода за новорожденными. Так, во всех роддомах города Черновцов и в 9 из 11 центральных районных больниц созданы индивидуальные родильные залы.

«Мы начали работу по регионализации перинатальной помощи. В области реализуется Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства». Речь идет о создании в ближайшей перспективе перинатального центра. Только на его оснащение высокотехнологичным оборудованием из Государственного бюджета Украины предусмотрено выделить 41 млн. грн. «В этом году планируем ввести в строй первую очередь центра», - подчеркнул М.Папиев.

Во время форума состоится обсуждение информации о ходе реализации пилотного проекта реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве, будут рассмотрены проблемные вопросы внедрения новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов повышения эффективности и доступности медицинского обслуживания населения Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Черновицкой облгосадминистрации, на конференцию, которая будет проходить 17-18 мая, прибыло более 650 медицинских специалистов со всей Украине. Кроме Р.Богатиревой, в конференции предусматривается участие первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой.

В центре внимания участников мероприятия - вопросы, связанные с принципами предоставления первичной медико-санитарной помощи, организация предоставления экстренной медицинской помощи, перспективы развития медицинской помощи на вторичном уровне.

На конференции также будут рассматриваться вопросы современной кадровой политики в системе здравоохранения и медицинского образования, состояние и перспективы медицинской науки в Украине, перспективы внедрения медицинского страхования и вопросы качества и доступности лекарственных средств.

В целом в конференции кроме главных врачей областных, городских, районных лечебно-профилактических заведений, принимают участие руководители и члены местных организаций ВГО "Всеукраинская ассоциация главных врачей", руководители частных и ведомственных заведений здравоохранения, главные санитарные врачи областей Украины, представители Ассоциации медицинских сестер и Ассоциации фармпроизводителей.