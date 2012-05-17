В Киеве началась кампания по сохранению окружающей среды

В столице стартовала информационная кампания по сохранению окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, мероприятие будет продолжаться на протяжении года и направлено на формирование экологического сознания у киевлян и гостей столицы.

Кампания, внедренная Государственным управлением охраны окружающей природной среды в г. Киеве, будет реализовываться при поддержке КГГА, Киевского городского совета и Всеукраинской общественной организации «Живая планета».

Во время информационной кампании планируется размещение на внешних рекламных носителях – биг-бордах и сити-лайтах – социальной рекламы в формате «мотиваторов». Они будут призывать каждого жителя Киева задуматься о важности сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Кампания также поддерживается на специально созданном информационном портале потребителя по маркировке продукции (www.gpp.in.ua). На этом сайте можно найти исчерпывающую информацию о значении той или другой маркировки, получить советы относительно качества и безопасности продукции, а также ознакомиться с принципами потребления с заботой об окружающей среде.