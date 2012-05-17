В Чорткове воду подают только 4 часа в сутки

В райцентре Чортков Тернопольской области из-за загрязнения реки Серет вода подается только 3 часа на сутки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи с химическим загрязнением воды в реке Серет в Чорткове задействовали резервные водозаборы «Рудьковая Балка», «Каменная Балка» и два водозабора села Белая. При этом в связи с уменьшением количества воды вчера ее подавали только с 7.00 до 8.30, а вечером – с 19.00 до 20.30.

По данным Тернопольской областной санитарно-эпидемиологической станции, превышение нормы окисления воды в Серете зафиксировано только в пределах Чортковского района, в Теребовлянском и Залещикском районах все пробы соответствуют санитарным нормам и правилам «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Вместе с тем руководителями органов местного самоуправления, где протекает Серет, проведена работа с населением относительно запрещения купания, рыбалки и выпаса скота у реки.

Между тем КП «Тернопольводоканал» проводит работу по приобретению реагента и очистке агрессивных стоков, которые в настоящее время находятся в отстойниках.

Стоки из города подаются сейчас на вторую линию биологических прудов. По данным исследований лаборатории очистительных сооружений, на входе и выходе этой линии наблюдается нормализация ситуации.

Как сообщал УНИАН, в результате попадания неочищенных стоков в реку Серет вблизи Тернополя начала массово погибать рыба. В КП «Тернопольводоканал» попадание неочищенных стоков в реку объяснили сбросами значительного количества ядовитых веществ неустановленными предприятиями. Выбросы агрессивных стоков были настолько массовыми, что привели к отмиранию активного ила, который осуществляет биологическую очистку стоков на очистительных сооружениях водоканала. Как следствие, ил перестал выполнять свою функцию, и в Серет начали попадать неочищенные стоки, которые и обусловили гибель рыбы.

В целом были сброшены 500 куб. м загрязненных стоков.

В результате погибло 42 тыс. особей рыбы, убытки окружающей среде экологи оценили в 350 тыс грн.

Правоохранители и экологи устанавливают предприятие, которое загрязнило реки.

