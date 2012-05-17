Ривненщина: от удара молнии погибла 18-летняя девушка

16 мая в с. Оженино Ривненской области в результате удара молнии погибла 18-летняя девушка и пострадал 14-летний парень.

Как сообщает пресс-служба МНС Украины, трагедия произошла во время выпаса скота.

Подросток в тяжелом состоянии с ожогами ног был доставлен в реанимационное отделение местной районной больницы.

МЧС просит граждан во время грозы избегать открытой местности. «Спрячьтесь в каком-либо возможном углублении: в канаве или в самом низком месте поля, присядьте и пригните голову. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Лежать на мокрой земле во время грозы не рекомендуется», - призывают граждан спасатели. И советуют не купаться и не отдыхать возле воды во время грозы, а также не прятаться от молнии под высокими деревьями.

«Стоит помнить, что удар молнии опасен не только тогда, когда грозовой разряд бьет непосредственно в человека, но в предметы, находящиеся рядом. Поэтому не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьет чаще всего», - отмечается в сообщении МЧС.