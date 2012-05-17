В Крыму легковушка влетела в автобус

Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса неподалеку от Евпатории в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла 16 мая.

59-летний житель Симферопольского района, управлявший машиной "Лада", по пока неизвестным причинам выехал на "встречку", где врезался в "Богдан". Автобус выехал за пределы проезжей части и влетел в ограждение остановки.

Водитель легковушки погиб на месте аварии, трое пассажиров автобуса - мужчина и две женщины - получили травмы различной степени тяжести.