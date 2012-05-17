В Крыму легковушка влетела в автобус
11:49, 17 мая 2012Новости регионов
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Один человек погиб, трое ранены
Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса неподалеку от Евпатории в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Авария произошла 16 мая.
59-летний житель Симферопольского района, управлявший машиной "Лада", по пока неизвестным причинам выехал на "встречку", где врезался в "Богдан". Автобус выехал за пределы проезжей части и влетел в ограждение остановки.
Водитель легковушки погиб на месте аварии, трое пассажиров автобуса - мужчина и две женщины - получили травмы различной степени тяжести.
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