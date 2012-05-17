Полтавщина: восстановлено водоснабжение села Засулье

В селе Засулье Лубенского района Полтавской области восстановили водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня заявил заместитель председателя Полтавской ОГА Виктор Животенко.

По его словам, с населения частично собрана плата за водоснабжение, это позволило договориться с поставщиками электроэнергии, из-за долга перед которыми ЧП «Засулье-Жилкомсервис» отключили от энергоснабжения.

«Однако не все долги погашены. Задолженность населения перед предприятием сохраняется и такое отключение может быть не последним», - сказал В.Животенко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Полтаваоблэнерго прекратило электроснабжение ООО «Засульежитлокомунсервис» (Лубенский район, Полтавская обл) за 32 тыс грн долга, в результате чего без воды осталось 5796 чел.

Сотрудниками СГПЧ-17 города Лубны осуществлялся подвоз технической воды населению автомобилем.