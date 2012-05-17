В Винницкой области 13-летнего мальчика убило током

В селе Гущинцы Калиновского района Винницкой области 13-летнего мальчика убило током.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, несчастный случай с 13-летним мальчиком, который проживал в селе Гущинцы, произошел 16 мая в 19:10. По предварительным данным, подросток, играясь на территории одного из местных предприятий, из любопытства открыл трансформатор, который был под напряжением, вследствие чего получил смертельное поражение электрическим током и погиб на месте.