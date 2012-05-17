В Киеве состоится Пробег под каштанами

27 мая в рамках празднования Дня Киева состоится ХХ юбилейный «Пробег под каштанами-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в этом году пробег будет проходить по новому маршруту. 5-километровая дистанция будет пролегать по историческому центру столицы, а именно: (старт) Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – улица Владимирская – улица Льва Толстого – разворот на площади Льва Толстого. Финиш: Михайловская площадь.

Приобщиться к самой массовой благотворительной акции может любой желающий. По информации организаторов, за 20 лет проведения акции в благотворительном пробеге приняли участие более 52,5 тыс. чел.

Для участия в пробеге киевляне и гости города могут предварительно зарегистрироваться на сайте probeg.kiev.ua до 23 мая. Благотворительный взнос составляет 50 грн.

Кроме того, поучаствовать в пробеге можно непосредственно 27 мая, придя на Михайловскую площадь перед стартом и зарегистрировавшись с 8.30 до 9.50.

Принять участие в спортивном соревновании могут команды (от 5 чел.). Для участия они должны обязательно зарегистрироваться на сайте probeg.kiev.ua до 23 мая и оплатить благотворительный взнос за каждого участника.

В апреле благотворительный фонд «Пробег под каштанами» заявил о проблеме детской смертности из-за болезней сердца в Украине, создав интерактивную страницу www.todo-todo.org. При помощи этой страницы предлагается каждому дать шанс на жизнь тысячам детей с врожденными болезнями сердца. Помочь может каждый, проявив социальную активность удобным для себя способом: посетив сайт www.todo-todo.org и загрузив значок «Социальной активности» для размещения на своем сайте или в блоге, оставив свой комментарий, приняв непосредственное участие в пробеге или перечислив пожертвования на счет благотворительного фонда.

За время поддержки Центра детской кардиологии и кардиохирургии (с 2000 года) фонд «Пробег под каштанами» собрал и передал лечебному заведению чеки на общую сумму свыше 1 350 000 грн. Благодаря участникам Пробега-2010 Центр детской кардиологии получил первый и единственный в Украине аппарат «Искусственное сердце».