В Запорожье задержали двух мужчин со взрывчаткой

На улицах Запорожья милиция задержала граждан, имеющих при себе взрывчатые пакеты и гранаты.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, только за сутки во время патрулирования Запорожья милиция задержала двух граждан со взрывчаткой.

"В районе универмага "Украина" во время личного досмотра у ранее судимого гражданина была обнаружена боевая граната «Ф-1», в Заводском районе Запорожья патрулем был задержан нигде не работающий местный житель, у которого при себе находились два цилиндрических военных взрывчатых пакета, замотанные скотчем" - отметили в пресс-службе.

Также, по данным милиции, в Шевченковском районе города «у гражданина изъят обрез ружья с уничтоженными номерами".

Изъятый арсенал направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Запорожской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч.1. ст.263 Уголовного кодекса Украины - «незаконное обращение з оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

На данном этапе следствие устанавливает происхождение взрывчатки и обреза, а также предназначение.