Врачи ничего не знают о транспортировке Саши Поповой в Германию

Главврач Николаевской больницы скорой помощи (БСМП) Александр Демьянов опровергает информацию о возможной транспортировке Александры Поповой для реабилитации в Германии.

Об этом А.Демьянов заявил корреспонденту «Преступности.НЕТ», сообщается на их сайте.

В частности, комментируя информацию народного депутата Украины Николая Катеринчука и немецкого мецената Рейко Опитца о том, уже практически все готово, чтобы перевезти А.Попову в Германию, А.Демьянов заявил, что всё это «бред сивой кобылы» и журналисты якобы это все сами выдумали, говорится в сообщении.

«Мы ни с одной больницы направления не имеем, не только с «Шарите». Мы не имеем ни договорённостей, ни паспорта. Зачем писать неправдивую информацию? Отосланы документы через фонд «Развитие Украины» на клиники Европы, в том числе «Шарите», но ни одна больница, на сегодняшний день, приглашения не выслала», - утверждает А.Демьянов.

«Это ерунда полная. Мне звонит начальник управления (вероятно, начальник облздрава), звонят из Министерства охраны здоровья, что она (А.Попова) уже чуть ли не в самолёте, а мы до сих пор этого не знаем», - возмущается главврач.

По его словам, «они (Р.Опитц и Фонд Рината Ахметова) 50 на 50 будут заниматься лечением, и Фонду поручили подготовку самолёта. Как он (Р.Опитц) может говорить о том, что она вот уже сейчас будет отправлена, когда за самолёт платит Ахметов, а Фонд Ахметова о том, что она куда-то летит, просто не знает».

При этом А.Демьянов сказал что состояние А.Поповой на сегодня улучшилось и это подтверждено консилиумом.

«Александре действительно лучше, ей нет смысла куда-то торопиться ехать», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.Катеринчук и Р.Опитц на пресс-конференции в УНИАН заявили, что николаевскую жертву насилия 19-летнюю А.Попову, которая уже 40 дней находится в коме, транспортируют на лечение в Германию в клинику “Шарите”.

По словам Р.Опитца, уже есть решение о перевозке А.Поповой в ФРГ. В частности, есть письменное заключение врача о необходимости перевозки девушки и предоставлении медицинской помощи в Германии, есть согласие ее матери на продолжение лечения в ФРГ, сказал он. Также немецкие врачи уже знакомятся с медицинскими документами А.Поповой и определяются относительно необходимой диагностики и дальнейшего лечения.

По информации Н.Катеринчука, перелет девушки финансирует Фонд Р.Ахметова «Развитие Украины», а все остальные расходы берет на себя Р.Опитц.

Как отметил Р.Опитц, самолет готов забрать девушку уже сейчас, но у А.Поповой нет загранпаспорта, визы и определенных сопроводительных документов.

Справка УНИАН. 9 марта в Николаеве 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день все расходы на лечение А.Поповой в Украине взял на себя Фонд Р.Ахметова "Развитие Украины".