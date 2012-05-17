Черниговщина: от разряда молнии пострадали две женщины

В Черниговской области от разряда молнии пострадали две женщины. Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Вблизи с. Величковка Менского района во время выпаса коров на лугу была поражена молнией жительница этого села, 1980 года рождения. Пострадавшая доставлена в Менскую центральную районную больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

В тот же день в с. Большая Девица Прилукского района во время грозы молния ударила в здание трансформаторного пункта, вследствие чего образовалась электродуга, которая поразила жительницу этого села, 1961 года рождения. Пострадавшая доставлена в Прилукскую центральную районную больницу, состояние ее здоровья также удовлетворительное.

