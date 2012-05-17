В Одессе к курортному сезону подготовлены лишь два пляжа

Специальная комиссии Одесского городского совета во главе с начальником Управления экологии и развития рекреационных зон Игорем Дербоглавом, проверявшая подготовку пляжей к курортному сезону, признала наиболее подготовленными к летнему функционированию только Лузановку и Аркадию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в мэрии главный санитарный врач Одессы Иван Климентьев.

Большинство арендаторов пляжей, по оценке спецкомиссии, пока не завершили комплекс подготовительных работ. С учетом результатов проверки выданы паспорт на открытие и функционирование пляжей лишь 2 из 40 арендаторов морского побережья, которые выполнили весь комплекс работ, включая закупку оборудования для уборки пляжей, обследование морского дна и обучение спасателей.

«Остальным арендаторам эти паспорта будут выданы позже, после выполнения всех санитарных требований и обеспечения норм безопасности для отдыхающих одесситов и гостей города», - отметил И.Климентьев.

Главный санитарный врач Одессы констатировал, что сейчас вода на 9 коммунальных пляжах соответствует нормативам, однако обратил внимание отдыхающих, что в случае сильных осадков лучше в течение нескольких суток отказаться от купания в море – «дожди смывают в море почву и мусор со склонов, прежде всего загрязняют воду сбросы в районе канализационных насосных станций «Северная» и «Южная».