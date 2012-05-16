В центре Киева в подземном переходе убили мужчину

Возник конфликт, переросший в драку, во время которой один из участников инцидента ударил другого ножом в шею.

Сегодня около 15.30 в центре Киева в подземном переходе был убит мужчина.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел в подземном переходе на углу Крещатика и улицы Прорезной.

В результате неприязненных отношений между двумя лицами без постоянного места жительства возник конфликт, переросший в драку, во время которой один из участников инцидента ударил другого ножом в шею.

По данным милиции, мужчина, нанесший тяжелые телесные повреждения другому человеку, задержан и доставлен в райотдел. При этом правоохранители заметили, что и потерпевший, и его обидчик находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

