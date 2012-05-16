На Полтавщине без воды - 6 тысяч человек

В Полтавской области из-за долгов за электроэнергию без воды остались 5 тысяч 796 жителей Засулья (Лубенский район).

Как сообщили УНИАН в Полтавской облгосадминистрацииА, из-за 32 тыс. грн долга компания «Полтаваоблэнерго» прекратила электроснабжение ООО «Засульежитлокомунсервис».

По данным ОГА, предприятие не может вовремя рассчитываться за потребленную электроэнергию, поскольку жители Засулья задолжали предприятию за услуги водоснабжения.

Восстановление водоснабжения будет проведено после уплаты долга.

“Проблема с расчетами за воду у нас тянется еще с 2010 года. Тогда исполком сельсовета для «Засульежитлокомунсервис» поднял тариф за услуги водоснабжения и водоотведения с 5,70 до 7,50 грн. Многие наши жители это решение просто саботируют. Так предприятие насобирало долгов”, - сказал сельский голова Засулья Сергей Бондаренко.

Сотрудниками СГПЧ-17 города Лубны осуществляется подвоз воды населению автомобилем. Однако, как сообщил журналистам С.Бондаренко, привозимая вода - техническая. Для того, чтобы обеспечить жителей Засулья питьевой водой, нет средств.