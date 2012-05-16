Нарколог дал "добро" на владение оружием двум психам

В Хмельницкой области врач-нарколог Держанянской районной больницы выдал сертификаты для получения разрешения на владение оружием двум психически неуравновешенным лицам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, лица, которым выдано разрешение на оружие, находятся под диспансерным наблюдением с диагнозом «расстройство психики и поведения в результате употребления алкоголя».

На основании сертификатов, где отмечено, что указанным гражданам не противопоказано ношение и хранение огнестрельного оружия, они получили разрешения и приобрели охотничье ружье.

Прокурор Деражнянского района внес представление о привлечении виновных работников больницы к ответственности, а начальнику Деражнянского райотдела УМВД Украины в области – протесты об аннулировании разрешений на владение оружием.