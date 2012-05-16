В Кировограде упал 30-метровый карниз с крыши дома

Вчера около 16.35 в Кировограде с крыши пятиэтажного дома обвалился 30-метровый железобетонный карниз, что привело к повреждению трубы газоснабжения диаметром 20 мм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Кировоградской области, прекращено газоснабжение жильцам этого дома (около 375 чел.).

Погибших и травмированных нет.

Ремонтно-восстановительные работы бригада ОАО «Кировоградгаз» начала сегодня утром.