Тернопольщина: нетрезвый водитель сбил насмерть пешехода

В Тернопольской области работники областной Госавтоинспекции задержали 39-летнего нетрезвого водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, около полуночи в селе Соленое Залещицкого района внимание патрульных работников ГАИ привлекла иномарка, которая ехала на большой скорости. На требование работников милиции остановиться водитель не отреагировал, напротив, увеличил скорость. Инспекторы ГАИ начали преследовать нарушителя. Через несколько километров водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости съехал в кювет.

Вскоре было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, как выяснилось, он незадолго до задержания в селе Соленое совершил ДТП, в результате которого погиб 69-летний местный житель. Не оказав необходимой помощи, водитель скрылся с места аварии.

Проводится расследование.