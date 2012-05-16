В Киеве откроются детские пришкольные лагеря отдыха

28 мая в Киеве начнет работу сеть детских лагерей отдыха с дневным пребыванием на базе учебных заведений столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в летний период на 10% будут увеличены расходы на приобретение свежих овощей и фруктов для этих лагерей.

Координацию деятельности всех структурных подразделений КГГА, осуществляющих оздоровление детей и студентов Киева, будет осуществлять Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта.

Возможностью льготного летнего оздоровления и отдыха в этом году будут обеспечивать в первоочередном порядке: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, детей с девиантным поведением из семей, которые находятся под социальным сопровождением. Также к первоочередники для оздоровления вошли: дети с инвалидностью и дети, находящиеся на диспансерном учете; дети, пострадавшиеи от стихийного бедствия или техногенных катастроф; дети из многодетных семей; дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или во время исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, будут оздоровлены талантливые и одаренные дети – победители международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличники учебы, лидеры детских общественных организаций, детских творческих коллективов, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также студенты дневной формы обучения І-IV уровней аккредитации.

Также воспитанники школ-интернатов будут вовлечены в мероприятия оздоровления и отдыха в соответствии с поданными заявками районными госадминистрациями.

Оздоровительные смены для детей будут продолжаться 21 день, отдыха - не менее 14 дней, а для студенты дневной формы обучения І-IV уровней аккредитации будут отдыхать не меньше 7 дней.

За счет городского бюджета дети имеют право на оздоровление на протяжении 2012 года только один раз, за исключением тех, кто посещал дневные пришкольные лагеря.

В рамках летней кампании 2012 года со 2 по 11 сентября состоится Х Международный учебно-оздоровительный сбор лидеров ученического самоуправления учебных заведений столицы на базе Международного детского центра «Артек».