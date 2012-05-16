В Харькове милиционер ранил из пистолета двух парней

В Харькове, в Журавливском гидропарке, старший лейтенант милиции ранил из травматического пистолета двух парней.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Александра Шевченко.

По его данным, вечером 1 мая старший лейтенант милиции, проезжая на автомобиле по территории Журавливского гидропарка, «не разделил дорогу» с двумя незнакомыми ребятами. Во время ссоры милиционер неправомерно применил против парней пистолет с резиновыми зарядами, в результате чего они получили ранения. Судмедэксперты расценили ранения как легкие телесные повреждения.

В настоящее время работник милиции уволен из органов внутренних дел.

Прокуратура Киевского района Харькова возбудила уголовное дело в отношении бывшего работника разрешительной системы Дергачевского райотдела ГУМВД Украины в Харьковской области по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



