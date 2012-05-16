В Кировограде 61-летний мужчина развращал детей

В Кировограде милиция задержала 61-летнего мужчину, уроженца Одесской области, по подозрению в развращении малолетних.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Как установили правоохранители, мужчина входил в доверие к несовершеннолетним мальчикам, приглашал их к себе домой. Сначала разрешал им играть в игры на компьютере или смотреть мультфильмы, а затем совершал в отношении них распутные действия.

Ища потенциальных жертв, злоумышленник размещал в средствах массовой информации объявления о предоставлении услуг по воспитанию детей или готовности взять на квартиру женщину с ребенком.

На данное время правоохранители установили личности трех пострадавших от действий мужчины – это 5-, 6- и 12-летний мальчики. Продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. По месту его проживания оперативники изъяли около 200 дисков, в том числе с видеозаписями порнографического характера, а также компьютер и мобильный телефон с фотографиями, которые направлены на исследование. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетнего), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Также милиция не исключает, что жертвами извращенца могло стать намного больше детей.

Задержанный мужчина уже имеет 4 судимости за совершение подобных преступлений, первый раз еще в 17-летнем возрасте. В целом преступник провел за решеткой около 20 лет. После каждого освобождения менял место проживания. Последние полгода жил в Кировограде вместе со своим пасынком в доме, который арендовал.