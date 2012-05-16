В Тернополе возобновили биологическую очистку стоков

КП «Тернопольводоканал» возобновил биологическую очистку стоков. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор предприятия Владимир Кузьма. По его словам, канализационные очистные сооружения предприятия еще не полностью вышли на нормальный режим работы, однако биологическую очистку начали проводить.

«Стоки, поступающие на канализационные очистные сооружения, проходят полный цикл очистки, после чего по упрощенной схеме попадают в реку. Значительная часть недостаточно очищенных стоков изолирована от реки и находится на биологических прудах предприятия. Они будут сброшены в реку после обработки специальным биологическим препаратом», – рассказал В.Кузьма.

В настоящее время представители водоканала совместно с правоохранительными и контролирующими органами продолжают осуществлять дополнительные проверки предприятий, чтобы установить, какое из них произвело сброс агрессивных стоков и, как следствие, произошла массовая гибель рыбы.

«Мы установили, что сброс стоков происходит в ночной период из промышленного микрорайона города где-то в районе улиц Бродовской, Полесской, Лукьяновича, Лозовецкой, Текстильной. В отобранных в этом микрорайоне пробах стоков в шесть часов утра мы констатировали факт превышения концентратов вредных веществ по определенным показателям более чем в десять раз», – отметил В.Кузьма.

Как сообщал УНИАН, в результате попадания неочищенных стоков в реку Серет вблизи Тернополя начала массово гибнуть рыба. В КП «Тернопольводоканал» попадание неочищенных стоков в реку объяснили сбросами значительного количества ядовитых веществ неустановленными предприятиями. Выбросы агрессивных стоков были настолько массовыми, что привели к отмиранию активного ила, который осуществляет биологическую очистку стоков на очистных сооружениях водоканала. Как следствие, ил перестал выполнять свою функцию, и в Серет начали попадать неочищенные стоки, которые и обусловили гибель рыбы.

В целом погибло 42 тыс особей рыбы, убытки окружающей среде экологи оценили в 350 тыс грн.