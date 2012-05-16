Суд вернул государству здание Одесского центра реабилитации детей

Здание Одесского медицинского центра реабилитации детей с соматическими заболеваниями Министерства здравоохранения Украины общей площадью 1520 кв. м возвращено в собственность государства и исключено из списка объектов, подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Хозяйственного суда Киева обнародовала сегодня пресс-служба прокуратуры Одесской области, иски которой к Одесскому областному совету удовлетворены высшими судебными инстанциями Украины.

Как уточнили в облпрокуратуре, судом отменен, в частности, «ряд пунктов решений Одесского областного совета о признании здания центра реабилитации детей по улице Мариинской, 3, общей собственностью территориальных общин и включение его в перечень объектов, подлежащих приватизации».

Ныне здание принадлежит государственному учреждению «Украинский медицинский центр реабилитации матери и ребенка Министерства здравоохранения Украины» в городе Одессе, подытожили в пресс-службе надзорного ведомства.