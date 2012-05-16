Комиссия расследует групповой несчастный случай на шахте в Горловке

Вчера в Донецкой области создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая, произошедшего вчера вечером на шахте имени Гаевого ГП «Артемуголь» в городе Горловка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что на место аварии выехал председатель комиссии - начальник Центральной государственной региональной горнотехнической инспекции теруправления Госгорп ромна дзора в Донецкой области Леонид Марченко.

В настоящее время комиссия приступила к изучению технической документации, опроса свидетелей. На шахте работают эксперты, которые должны расшифровать звуковую информацию сейсмоприемника и сделать выводы о природе явления, которое произошло.

Госгорпромнадзор запретил работы по добыче угля на шахте. В сообщении напомнили, что авария на шахте им. Гаевого произошла 14 мая в 17.25. Газодинамическое явление в лаве стало причиной отравления рудничными газами двух машинистов горно-выемочных машин 1958 и 1978 г.р. После вывода на поверхность оба пострадавших доставлены в отделение интенсивной терапии Донецкой областной больницы имени Калинина. Еще один пострадавший был найден под завалом в 6.30 утра 15 мая без признаков жизни. Пятеро горняков, которые находились на аварийном участке, самостоятельно вышли на поверхность и от госпитализации или медицинской помощи отказались.

В целом на аварийном участке находилось 8 шахтеров, всего в шахте - 126 горняков.