За ложное заминирование супермаркета мужчине дали 4 года

В Артемовске Донецкой области злоумышленника за сообщение о ложном заминировании одного из супермаркетов суд приговорил к заключению.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, данный случай ложного минирования произошел по вине гражданина, находящегося в следственном изоляторе г. Артемовска. Злоумышленник, взяв у сокамерника мобильный телефон, позвонил по номеру «102» и сообщил о том, что в одном из местных супермаркетов заложено взрывное устройство и что через 15 минут произойдет взрыв. В результате правоохранителям пришлось срочно эвакуировать покупателей и персонал магазина.

Приговором Артемовского горрайсуда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы.