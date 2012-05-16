Фонд Ахметова приобрел спецавтомобиль для перевозки туберкулезников

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» приобрел специально оборудованный автомобиль «Газель» для транспортировки в Донецкой области больных с открытой формой туберкулеза из мест лишения свободы в лечебные учреждения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В сообщении отметили, что стоимость данного автомобиля составила порядка 150 тыс грн.

По словам руководителя программы «Остановим туберкулез в Донецкой области» БФ «Развитие Украины» Дениса Денисенко, лечение больных, освободившихся из мест лишения свободы, - один из пунктов пятилетней программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецком регионе, и «очень важно, чтобы каждый больной был сразу доставлен на лечение в тубдиспансер, что поможет снизить риск распространения заболевания в обществе».

В пресс-службе напомнили, что в марте текущего 2012 года благотворительный фонд «Развитие Украины» уже передал 6 спецавтомобилей в города области для транспортировки больных с открытой формой туберкулеза из дома в лечебное учреждение.

Справка УНИАН. Благотворительный Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.