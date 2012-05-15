В Николаеве дерево упало на детскую площадку, травмированы четыре человека.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Николаевской области, на улице Аэродромная, 4 на территории воинской части из-за порывов ветра произошло падение дерева на детскую площадку. В результате падения дерева пострадали две женщины, 1985 г.р., и двое детей: мальчик, 2009 г.р., и девочка, 2010 г.р.

Пострадавшие женщины были госпитализированы в центральную больницу скорой медицинской помощи, одна с травмой позвоночника, вторая – с сотрясением мозга. Дети были направлены в областную детскую больницу. 2-летней девочке поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 3-летнему мальчику - закрытая черепно-мозговая травма, политравма, сотрясение головного мозга.