Столичная власть подарила детдому семьи Юсан авто

Столичная власть подарила детскому дому семейного типа семьи Юсан автомобиль.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, машину сегодня утром передал семье председатель КГГА Александр Попов, который посетил заведение по приглашению детей, написавших ему письмо и предложивших принять участие в праздновании Дня матери.

Как отмечается в сообщении КГГА, детский дом семейного типа Юсан является образцовым. В 2011 году семья победила на конкурсе «Семья года –2011» и была внесена в Книгу почета Киевской городской государственной администрации «Семья золотой фонд г. Киева». Недавно этой семье исполнилось 5 лет, поэтому к празднику семья получила также бытовую технику и сладости.

Семья Юсан имеет двоих биологических детей и воспитывает 10 приемных, самый старший сын уже взрослый и живет отдельно. В семье воспитываются две пары близнецов – 7 и 10 лет, а также трое и двое родных между собой детей и один ребенок-сирота. У большинства детей, которые воспитывает семья, была очень сложная судьба. Трое из них стали свидетелями самоубийства родного отца. У 5-летней Алины не было даже свидетельства о рождении, 13-летнему Алексею неизвестный ткнул сигаретой в глаз, поэтому мальчик очень плохо видел, и только в семье Юсан его зрение удалось восстановить. В настоящее время дети живут как настоящая большая семья. Их психологические травмы удалось откорректировать благодаря заботе и любви родителей-воспитателей.

В настоящее время в Киеве действуют 11 детских домов семейного типа.