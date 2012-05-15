Власть Донецка не разрешит проведение гей-парада

Власти Донецка не готовы разрешить в городе парады сексуальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил мэр города Александр Лукьянченко.

По его словам, к городским властям пока не обращались представители сексуальных меньшинств с заявкой на проведение гей-парадов, при этом мэр подчеркнул, что проведение таких акций неуместно в шахтерской столице.

«К нам не обращались меньшинства нетрадиционной сексуальной направленности по поводу проведения каких-то гей-парадов и других парадов, лесби-парадов. Я думаю, что у нас город трудовой, и мысли другие, наклонности другие, другой интеллектуальный багаж. Я думаю, что это все происходит от ничего ни делания», - сказал городской голова.

При этом, по его словам, если бы такая заявка поступила, то власти Донецка нашли бы аргументы для запрета акции. «Мы нашли бы, чем аргументировать и нашли бы как», - сказал А.Лукьянченко.

Уже после пресс-конференции мэра возле здания Донецкой облгосадминистрации прошел намеченный ранее митинг против узаконивания однополых браков. В акции приняли участие более 50 человек, которые представляли политические партии, общественные и религиозные организации города. Митингующие пришли с плакатами: «Мама+папа=хорошо, папа+папа=плохо», «Здоровая семья – цветущая страна», «Мы против извращения», «Гомосексуализм – угроза национальной безопасности» и др.

Участники акции выступили в защиту полноценной семьи, высказали свой протест против воспитания детей в однополых семьях и против навязывания обществу «грешных нравов».

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Киеве запланирован гей-парад.