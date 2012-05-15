В Павлограде на школьников упало дерево

14 мая в Павлограде на трех подростков 1999 года рождения, которые возвращались из школы, упало дерево. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, в результате этого одному из мальчиков причинены значительные телесные повреждения.

Ребенок доставлен в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

На место происшествия выезжали прокурор Павлограда и дежурная группа Павлоградского горуправления милиции.

В настоящее время по факту травмирования ребенка Павлоградской прокуратурой проводится проверка в порядке ст. 97 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно должностных лиц коммунальных предприятий города, ответственных за своевременную утилизацию аварийных насаждений.