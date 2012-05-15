На 7-летнюю девочку, забравшуюся в котлован, упала плита

В Авдеевке Донецкой области на 7-летнюю девочку, забравшуюся в котлован, упала железобетонная плита.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, ребенок беспрепятственно спустился в котлован, где коммунальное предприятие проводило плановые работы по замене трубопровода отопления и горячего водоснабжения, не установив при этом необходимое ограждение. Когда девочка находилась в яме, на нее упала железобетонная плита, которая закрывала короб монтажного отверстия выхода трубопровода. В результате ребенок получил закрытый перелом ноги со смещением, что относится к повреждениям средней степени тяжести.

Прокуратурой г.Авдеевки было возбуждено уголовное дело в отношении начальника и мастера коммунального предприятия, проводившего ремонтные работы, по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

В настоящее время следствие по делу окончено. Теперь за свою халатность коммунальщики ответят перед судом - им грозит либо крупный штраф, либо ограничение свободы сроком до 3 лет, заключено в сообщении.