В Донецке в речке выловили сумку с телом маленькой девочки

В Донецке у берега речки выловлена сумка с телом малолетнего ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что 13 мая 2012 г. на берегу р. Кальмиус, на пересечении проспекта Мира и ул. Набережной, была выловлена спортивная сумка черного цвета с надписью «Road», в которой находилось тело ребенка женского пола. Девочке на вид 1,5 – 2 года, рост 85 см, волосы у нее светло-русые, была одета в синие джинсы, белую футболку, белые трусики.

В сумке находились и детские вещи.

В милиции подчеркнули, что ребенок мог стать жертвой преступления и обратились к жителям Донецка с просьбой «обратить внимание на проживающие рядом семьи, в которых заметили в последние 10 дней отсутствие ребенка или матери с ребенком».

Всех, кому что-либо известно о погибшем ребенке или его родственниках, правоохранители попросили звонить в милицию по указанным телефонам.

В сообщении заключили, что всем позвонившим «конфиденциальность гарантируется».