В Херсонской области за 5 дней сгорело 15 га леса

В Херсонской области за последние 5 дней сгорело почти 15 га леса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 14 мая с 13.40 до 17.20 в Цюрупинском лесничестве произошли два пожара: один на площади 2,5 га, из которых 2 га верхового, и в соседнем участке леса пожар на площади 1,7 га, из которых 1,3 га верхового. Всего от огня пострадало 4,2 га леса, из которых - 3,3 га верхового леса (ветки и кроны деревьев).

Также в этот же день в Херсонском лесничестве в 16.25 - 17.30 горел тополиный лес на площади 0,12 га.

А в 18.00-19.00 в Великокопановском лесхозе (Новомаячковское лесничество) пожар на произошел территории бывшего военного полигона на площади 1,5 га.

Для тушения указанных пожаров были задействованы 9 единиц техники и 9 работников лесничеств.

Отметим, что 11 мая возле села Правые Саги, что в Цюрупинском районе, в лесном массиве госпредприятия НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации произошёл крупный пожар. В тушении было задействовано 117 человек, 32 единицы техники, в том числе пожарный поезд и два вертолёта. В пожаре пострадало до 5 га леса. Пострадавших от огня нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

13 мая в области произошли еще 5 лесных пожаров, в которых пострадало до 4,64 га леса.

Всего по данным облуправления МЧС на 14 мая в регионе произошли 52 лесных пожара, в которых пострадали 28,18 га леса.