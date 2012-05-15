В селе на Тернопольщине нашли 20 боеприпасов

В селе в Тернопольской области обнаружили 20 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, боеприпасы были найдены вчера в селе Белокриница Кременецкого района.

В частности было обнаружено 16 артснарядов разного калибра, 1 граната РГ-42, 1 граната Ф-1, 1 минометная мина и противопехотная мина времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, 10 мая во время обследования территории группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в селе Застиноче Теребовлянского района было выявлено 30 артснарядов.