Виннитчина: у безработного изъяли 10 кг марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов у безработного жителя Гайсинского района Винницкой области изъяли 10 кг марихуаны.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, 35-летний житель одного из сел был задержан во время сбыта марихуаны.

Вскоре был задержан и его 39-летний подельник, в доме которого работники милиции изъяли почти 10 килограммов расфасованного в полиэтиленовые пакеты весом по 40 граммов каждый наркотического зелья.

Задержанные сами выращивали наркотическое зелье, сушили его и сбывали. У них был круг постоянных клиентов.

По словам задержанных, выращивали они наркосодержащие растения на свалках вблизи села. Один из мужчин хранил запрещенные растения, а другой – сбывал.

Изъятое наркотическое зелье направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины – «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение разбойного нападения.