Хмельнитчина: у каждого десятого жителя - плохое здоровье

Каждый десятый житель Хмельницкой области признал свое здоровье плохим, половина населения области считает свое здоровье «хорошим», более трети – «удовлетворительным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса домохозяйств области в прошлом году, которое провел облстат.

В Хмельницкой области семь человек из десяти болели в течение года, который предшествовал опросу. Более трети жителей области имели хронические заболевания. Самыми распространенными болезнями были названы гипертония и сердечные заболевания.

За медицинской помощью граждане обращались преимущественно в поликлинику. Двое человек из ста посещали платные медицинские учреждения и частно практикующих врачей, каждый сотый воспользовался услугами семейного врача в поликлинике.

Программой опроса было также предусмотрено изучение вопросов относительно рождаемости. По его итогам, в Хмельницкой области среди женщин в возрасте 15 лет и старше 8 из 10 рожали детей. Почти половина из них родили по двое детей, более трети – по одному ребенку, каждая шестая – трех детей и больше. Первого ребенка, в основном, женщины рожали в возрасте 20-24 года.