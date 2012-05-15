В Севастополе нашли 30 минометных мин времен войны
10:45, 15 мая 2012Новости регионов
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Возле исторической крепости
В Севастополе на горе вблизи одной из исторических достопримечательностей города, крепости Чембало, возвышающихся над Балаклавской бухтой, обнаружены 30 минометных мин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Севастополе, боеприпасы находились в земле на глубине примерно 40 сантиметров. Каждый снаряд весил около 6 кг.
Вероятно, во время Великой Отечественной войны на этом месте находился фронт береговой батареи, где севастопольцы защищали вход в бухту от вражеских сил. Все боеприпасы лежали в ряд, от метили в УМЧС.
Саперы извлекли снаряды и вывезли их на полигон. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов заняли более трех часов.
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