В Севастополе нашли 30 минометных мин времен войны

В Севастополе на горе вблизи одной из исторических достопримечательностей города, крепости Чембало, возвышающихся над Балаклавской бухтой, обнаружены 30 минометных мин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Севастополе, боеприпасы находились в земле на глубине примерно 40 сантиметров. Каждый снаряд весил около 6 кг.

Вероятно, во время Великой Отечественной войны на этом месте находился фронт береговой батареи, где севастопольцы защищали вход в бухту от вражеских сил. Все боеприпасы лежали в ряд, от метили в УМЧС.

Саперы извлекли снаряды и вывезли их на полигон. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов заняли более трех часов.