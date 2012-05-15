На детскую площадку упало дерево: пострадали дети и взрослые
10:21, 15 мая 2012Новости регионов
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Попали в больницу
В Николаеве четыре человека получили травмы в результате падения дерева на детскую площадку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, это произошло 14 мая, около 18.15 на территории одной из воинских частей.
«Из-за порывов ветра произошло падение дерева на детскую площадку, в результате чего пострадали 4 человека, среди них 2 детей», - говорится в сообщении.
Пострадавшие с травмами разной тяжести госпитализированы в лечебные заведения Николаева.
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