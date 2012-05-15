Киев обеспечит автомобилями 9 домов семейного типа

В этом году власти Киева намерены обеспечить собственным автотранспортом 9 домов семейного типа.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в эфире ТРК “Киев”.

“Очень приятно смотреть, как на это особенно дети реагируют. Они давно ожидают возможности вместе, всей семьей сесть и куда-нибудь поехать на экскурсию, возможно, в отпуск. И я знаю, что в каждой такой семье ожидают такой подарок. Поэтому мы на этот год запланировали обеспечить автомобилями 9 семей – это дома семейного типа. И два мы уже отдали. Один, у меня будет такая приятная возможность, мы отдадим в ближайшее время – на этой неделе. И еще 6 – до конца года”, - сказал А.Попов.

Таким образом, по словам председателя КГГА, практически все столичные дома семейного типа будут обеспечены автомобилями.

Как сообщал УНИАН, 12 марта с.г. во время визита в семью Вовк, которая воспитывает семерых приемных детей, А.Попов заявил, что власти Киева намерены решить уже в этом году проблему с обеспечением собственным автотранспортом детских домов семейного типа, которые есть в городе.

Руководитель горадминистрации вручил детям и их приемным родителям необходимую бытовую технику и новый шестиместный автомобиль Ford.

Справка УНИАН. Кроме почти двух тысяч детей-сирот, проживающих с опекунами, в столице есть 33 приемные семьи, в которых воспитываются 42 ребенка, и 11 детских домов семейного типа, в которые устроены 83 сироты. В ближайших планах города – открыть еще 10 детских домов семейного типа. Как отмечают в КГГА, в целом в столице 84% детей-сирот обеспечены семейным воспитанием. Это один из лучших показателей в Украине.