В Киеве - 6 случаев подозрения на корь
10:16, 15 мая 2012Новости регионов
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С начала года более 9 тысяч
В Киеве за последние сутки зарегистрированы 6 случаев подозрения заболевания корью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в целом за последние сутки в Украине зарегистрированы 94 случая подозрения заболевания корью.
Как и ранее, подчеркивают в ведомстве, самое большое количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 19, в Тернопольской области – 6, в Ивано-Франковской – 22, во Львовской – 6, в Волынской – 10, Черновицкой – 10 случаев.
По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 14 мая на административных территориях Украины зарегистрированы 9 тыс 333 случая заболевания корью.
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