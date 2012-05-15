В Киеве - 6 случаев подозрения на корь

В Киеве за последние сутки зарегистрированы 6 случаев подозрения заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в целом за последние сутки в Украине зарегистрированы 94 случая подозрения заболевания корью.

Как и ранее, подчеркивают в ведомстве, самое большое количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 19, в Тернопольской области – 6, в Ивано-Франковской – 22, во Львовской – 6, в Волынской – 10, Черновицкой – 10 случаев.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 14 мая на административных территориях Украины зарегистрированы 9 тыс 333 случая заболевания корью.