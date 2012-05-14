Морская вода у берегов Одесской области пригодна для купания
17:51, 14 мая 2012Новости регионов
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Кроме пляжа Черноморка
Морская вода у побережья Одесской области прогрелась до 17-18 градусов, ее качество в местах забора проб, кроме пляжа Черноморка, соответствует санитарным требованиям.
Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-центре Одесской областной санэпидемслужбы.
Как отметили в облСЭС, «исследования проб морской воды в мае проводятся каждую неделю. Что касается одесского пляжа Черноморка, то он пока закрыт в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, поэтому и не берутся пробы воды для определения микробиологических показателей».
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