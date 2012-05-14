Во Львове пациент устроил „теракт” в городской больнице

Во Львове пациент больницы сделал неправдивое сообщение о теракте в медицинском заведении.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, в частности, сегодня, 14 мая, в 05.25 в дежурную часть Сыхивского райотдела милиции Львова поступило сообщение о том, что в 8-й городской клинической больнице Львова произошел теракт.

Как отмечается в сообщении, в больницу сразу была направлена следственно-оперативная группа. Однако на месте факт террористического акта не подтвердился.

Во время проверки было установлено, что звонил по телефону 48-летний львовянин, пациент этой больницы. Мужчина находится на лечении в отделении травматологии с переломом бедра.

Правоохранителям он объяснил, что «в состоянии после употребления алкогольных напитков, отходя от обезболивающих препаратов, которые ему давали медицинские работники, и не спавши двое суток, он решил пошутить, и позвонил по телефону в милицию».

При этом в ГУ МВД отметили, что серьезности своего поступка мужчина не осознает.

Теперь все материалы переданы в прокуратуру, сотрудники которой будут проводить дальнейшую проверку.

В целом, как сообщили в областном управлении милиции, в этом году было зафиксировано шесть случаев псевдозаминирования во Львове. По пяти из них возбуждены уголовные дела, одно из которых направлено в суд.