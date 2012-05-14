Выпускник прыгнул со скалы в Днепр и погиб

17-летний житель Запорожья прыгнул со скалы в Днепр и погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС региона, несчастный случай произошел на Днепре в районе острова Хортица 11 мая.

«В службу спасения «101» обратился друг потерпевшего, который сообщил, что на Старом Днепре напротив острова Байда его товарищ – 17-летний житель Запорожья, прыгнул со скалы, но после не вынырнул из реки», - рассказали спасатели.

Сотрудники спасательной станции №2 достали потерпевшего со дна реки на поверхность без признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти юноши.

Как сообщили УНИАН медики скорой помощи, погибший был выпускником одной из запорожских школ.