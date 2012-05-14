В Луганске перевозили 8 кг наркотического вещества

12 мая, работники Луганской таможни вместе с пограничниками выявили партию наркотического вещества, которую пытался вывезти гражданин России на собственном автомобиле.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной таможенной службы Украины.

В частности, инспектора таможенного поста «Должанский» обратили внимание на неадекватное поведение водителя, после чего было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля. Гражданина опросили по поводу наличия в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины, однако он заявил, что такие предметы у него отсутствуют.

«Во время углубленного осмотра за спинкой заднего сидения в специально оборудованном тайнике - двойной спинке и за дверными картами задней двери были выявлены пакеты с веществом растительного происхождения, упакованные липкой лентой, в количестве около 39 пакетов, общей массой примерно 8 кг», - сообщил начальник Луганской таможни Денис Пудрик.

По факту составлен акт таможенного осмотра, протокол осмотра места события, после проведения соответствующей экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотических веществ, проинформировали в Государственной таможенной службе.