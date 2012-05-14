В Луганске женщина угрожала взорвать аптеку, из-за чего были эвакуированы 150 жильцов дома.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, 13 мая в Артемовский районный отдел милиции Луганска обратилась фармацевт одной из аптек города, которая сообщила, что неизвестная женщина угрожала взорвать аптеку, если не получит денег из кассы, после чего оставила в помещении аптеки полиэтиленовый пакет и скрылась в неизвестном направлении.

Были эвакуированы 150 жильцов дома, в котором находится аптека, и ограничено движение транспорта по близлежащей улице. Специалисты взрывоопасных веществ в пакете не обнаружили.

Принимаются меры по розыску и задержанию неизвестной.