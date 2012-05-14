Киевщина: при очистке выгребной ямы погибли три человека

В Киевской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера, 12 мая в 17.30 в селе Ленинское Сквирского района на территории частного домовладения.

Люди погибли из-за неосторожности, говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.