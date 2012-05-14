Киевщина: при очистке выгребной ямы погибли три человека
13:00, 14 мая 2012Новости регионов
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Из-за неосторожности
В Киевской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера, 12 мая в 17.30 в селе Ленинское Сквирского района на территории частного домовладения.
Люди погибли из-за неосторожности, говорится в сообщении.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.
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