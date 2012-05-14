В Севастополе ветеран войны умер у подножия мемориала

В Севастополе 11 мая у подножия Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах умер 88-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Тищенко, который пришел сюда вместе с внуком возложить цветы к Вечному огню.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской ГГА. Глава города Владимир Яцуба, встретившись в этот же день с дочерью ветерана, выразил ей, всем родным и близким глубокие соболезнования и заверил, что городская администрация окажет родственникам необходимую помощь по погребению и увековечению памяти ее отца.

Как утверждают в СГГА, В.Яцуба, узнав о случившемся возле мемориала (Мемориал героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах находится в нескольких сотнях метров от здания СГГА – УНИАН), попросил разыскать родственников ветерана, чтобы пообщаться и оказать помощь.