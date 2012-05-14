В реку Серет вблизи Тернополя попали неочищенные стоки

Через попадание неочищенных стоков в реку Серет вблизи Тернополя зафиксирован факт массовой гибели рыбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в реку сброшены обратные воды из очистительных сооружений водоканала. В результате массового погибла рыба по течению Серета в сторону сел Остров и Буцнево Тернопольского района.

По результатам проверки, отметили в прокуратуре, будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности и возмещению ущерба.

В свою очередь директор КП «Тернопольводоканал» Владимир Кузьма гибель рыбы объяснил сбросами значительного количества ядовитых веществ неустановленными предприятиями.

«Выбросы агрессивных стоков были настолько массовыми, что это привело к отмиранию активного ила, который осуществляет биологическую очистку стоков. Ил прекратил выполнять свою функцию и в Серет начали попадать неочищенные стоки, которые и обусловили гибель рыбы», – подчеркнул В. Кузьма.

По его данным, стоки с избыточной концентрацией вредных веществ попадали на очистительные сооружения «Тернопольводоканала» на протяжении нескольких последних дней.

Сейчас работники водоканала проводят поиск источников попадания загрязненных стоков.