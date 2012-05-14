В Крыму винтом моторной лодки убило ныряльщика

Житель Крыма, занимавшийся подводной охотой в Азовском море, погиб в результате наезда неустановленной моторной лодки.

Ныряльщика зацепил винт, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.

Трагедия произошла в 15 м от берега в Ленинском районе полуострова.

57-летнего крымчанина вытащил на сушу сын и вызвал скорую помощь. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда врачей.