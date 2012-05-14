В Крыму винтом моторной лодки убило ныряльщика
12:18, 14 мая 2012Новости регионов
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Черепно-мозговая травма
Житель Крыма, занимавшийся подводной охотой в Азовском море, погиб в результате наезда неустановленной моторной лодки.
Ныряльщика зацепил винт, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.
Трагедия произошла в 15 м от берега в Ленинском районе полуострова.
57-летнего крымчанина вытащил на сушу сын и вызвал скорую помощь. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда врачей.
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